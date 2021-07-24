РИАМО - 24 июл. Разъяснения по проведению обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в рабочих коллективах опубликовали Минтруд РФ и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

В частности, в постановлениях главных государственных санитарных врачей россйиских субъектов прописаны категории граждан в группах риска, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим числом людей и обязаны пройти вакцинацию.

При вынесении таких постановлений подлежащие вакцинации сотрудники компаний и организаций могут отказаться от прививок, но в данном случае их должны отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия в стране.

В разъяснениях прописаны рекомендации и требования, среди которых обеспечение уровня коллективного иммунитета на отечественных предприятиях на уровне 80% от списочного состава, в него включают переболевших и привитых от Covid-19. При отказе сотрудника от прививки, если у него нет уважительной причины, его обязаны отстранить от работы без сохранения заработной платы или перевести на удаленную работу, если есть такая возможность.

Кроме того, для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день, а для уже привитых от Covid-19 - дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Не меньше 80% работников в РФ должны иметь защиту от Covid‑19 для стабилизации ситуации. В это число входят как привившиеся от коронавируса, так и переболевшие Covid‑19.

- Миллион пенсионеров в Москве вакцинировались от коронавируса. У привитых от Covid‑19 нет сложных последствий после вакцинации.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по темпам вакцинации от Covid‑19. В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации.

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.