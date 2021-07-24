РИАМО - 24 июл. Строительство очистных сооружений нового поколения завершили в поселке Киевский в новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Строительство было начато год назад и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы завершены в срок», - сказал Бирюков.

Он добавил, что новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения на территории поселка Киевский, больше не перекачивать сточные воды на Наро-Фоминские очистные сооружения, а также подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово.

По его словам, производительность очистных сооружений в новой Москве составляет 6 тыс. кубометров в сутки. На объекте установлено современное энергоэффективное оборудование и системы автоматизации. Сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.

Заммэра уточнил, что очистные сооружения возвели в рамках программы реконструкции таких объектов и строительства новых в Троицком и Новомосковском округах.

«После присоединения к Москве в ТиНАО была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс «Мосводоканала». Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки и оказался выработан ресурс технологического оборудования», - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Программа по модернизации системы водоотведения в новой Москве рассчитана до 2025 года. К этому времени дате все очистные сооружения будут оборудованы новейшими технологиями очистки и системами УФ-обеззараживания.

«На сегодняшний день, не считая строительства объекта в поселке Киевский, реконструировано 8 локальных очистных сооружений», - сказал заммэра.

По его словам, в новой Москве выведены из эксплуатации 3 устаревших комплекса, на их месте созданы насосные станции, перекачивающие сточные воды на современные объекты.