РИАМО - 24 июл. В субботу в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, температура может подняться до 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице ожидается в районе 22-24 градусов, в Московской области - от 19 до 24 градусов.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 50%. Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с.

Погода в регионе будет умеренно теплой, комфортной и благоприятной для активного отдыха на природе.

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