РИАМО - 23 июл. В Подмосковье за 5 лет в упрощенном порядке были узаконены права на 650 тыс. объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

23 июля в России отмечается неофициальный праздник – День дачника.

В стране уже 14 лет действует «дачная амнистия». За это время граждане оформили в упрощенном порядке почти 14 млн объектов недвижимости.

В Подмосковье программа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости стартовала в сентябре 2016 года.

За государственную регистрацию права собственности нужно будет уплатить пошлину в размере 350 рублей.