РИАМО - 23 июл. Жителям Подмосковья в первой половине 2021 года предоставили около 90 тыс. электронных государственных услуг, касающихся земли. Чаще всего граждане интересовались перераспределением земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Этой услугой воспользовались более 22 тыс. заявителей.

Также популярностью у жителей пользовалось предоставление земли в аренду и собственность без торгов (15 тыс. заявителей), выдача разрешений на размещение объектов на участках (12 тыс. человек), предварительное согласование предоставления земельных участков в аренду и собственность (11,5 тыс. граждан) и установление соответствия вида разрешенного использования земли классификатору (5,6 тыс. землепользователей).

В июне запустили сервис предпроверки земельных участков. Его ввели в услугах по перераспределению и предоставлению земель в собственность за плату. С момента запуска им воспользовались свыше 6,4 тыс. заявителей. Из них 5,1 тыс. обратились за перераспределением земель, а более 1,3 тыс. – за выкупом участка, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин ранее отмечал, что в Подмосковье проводится оптимизация госуслуг по земле. Их хотят сделать удобными и доступными для жителей региона.

Новый сервис дал возможность улучшить качество услуг и предупредить получение отказов, экономя время обратившегося. Он содержит информацию о существующих ограничениях земельного участка или их отсутствии, важную для подачи документов на услуги.

Земельный участок, если он находится в санитарных, охранных или других зонах, ограничен в обороте. Это может стать препятствием к выкупу или корректировке его границ при перераспределении (прирезке).