РИАМО - 23 июл. Для стимулирования деятельности самозанятых государственные микрофинансовые организации могут предоставить микрозаймы по льготной ставке. Кроме того, самозанятым предоставляют информационно-консультационные и образовательные услуги на базе центров «Мой бизнес». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

В России, по данным на 1 июля, было зарегистрировано 2,6 млн самозанятых.

В России реализуют федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». В его рамках предоставляется ряд мер поддержки самозанятым. Помимо перечисленных мер, для самозанятых также обеспечивают доступ к финансовой поддержке, включая поддержку, оказываемую участниками Национальной гарантийной системы: АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональными гарантийными организациями.

Для самозанятых предоставляют льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках. Им также предоставляют в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащенные необходимым оборудованием и функционирующие при поддержке Минэкономразвития России. Самозанятые также могут получить компенсацию по арендным платежам за пользование частными помещениями.

Помимо этого, для самозанятых обеспечивают доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества.