РИАМО - 23 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России. Согласно указу, изменяется вид некоторых полотнищ, сообщает kp.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменится внешний вид орденских и гвардейских флагов. Раньше орден находился в левом верхнем углу флага, теперь его перенесли в центр Андреевского креста. Его высота должна составлять треть от высоты флага.

Российские корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, в бою флаг солдаты должны защищать, не щадя жизни. Если флаг поврежден, то он должен быть заменен на другой, который обязан храниться на корабле.

Если флаг захватит противник и возможности его вернуть не будет, то по приказу капитана корабля его нужно будет уничтожить.

Если корабль стоит на ремонте, консервации или модернизации и если на нем не живет экипаж военных, то флаг поднимать запрещено.