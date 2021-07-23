РИАМО - 23 июл. В столице миллион жителей старшего поколения привились от коронавируса. Горожанам старшего возраста стоит активнее прививаться, чтобы защитить себя и близких, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Никаких сложных последствий нет – наоборот, они меньше болеют и значительно меньше смертности», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал москвичей старшего поколения активнее прививаться, чтобы защитить себя и своих близких. Собянин добавил, что самая большая смертность (более 80%) среди тех, кто заразился коронавирусом, у людей старшего возраста.

Он добавил, что в стране привились миллионы людей.

«Никаких отрицательных эффектов нет. И те, кто об этом рассказывает, — либо они не понимают, что реально происходит, либо специально нагнетают ситуацию. Они провоцируют людей остаться без защиты, беззащитными перед коронавирусом», — подчеркнул мэр.

Он призвал слушать ученых и профессионалов, у которых есть реальные данные исследований по вакцинации от коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Не меньше 80% работников в РФ должны иметь защиту от Covid‑19 для стабилизации ситуации. В это число входят как привившиеся от коронавируса, так и переболевшие Covid‑19.

- Миллион пенсионеров в Москве вакцинировались от коронавируса. У привитых от Covid‑19 нет сложных последствий после вакцинации.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по темпам вакцинации от Covid‑19. В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации.

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.