РИАМО - 23 июл. За 5 месяцев 2021 года доход от экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья составил порядка 570 млн долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем экспорта Подмосковной продукции превысил отметку в полмиллиарда долларов. С начала текущего года в денежном выражении он составил порядка 566,2 млн долларов. Это на 24 % больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда мы продали сельхозпродукции на 454,7 млн долларов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что самый значительный прирост по сравнению с прошлым годом показали мясная и хлебобулочная продукция, а также напитки.

По словам Воскресенского, было продано мясной продукции на более 100 млн долларов, сахаристых кондитерских изделий – на свыше 100 млн долларов, напитков – на 65 млн долларов.

Новыми странами, куда поставляют продукты из Подмосковья, стали Бангладеш, Чили, Шри-Ланка, Мальта, Либерия, Мальдивы и Палестина.

Ранее Московская область вошла в число лидеров по стране по экспорту мяса и субпродуктов.