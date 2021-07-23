РИАМО - 23 июл. Сеансы показа отечественных патриотических фильмов на территории музейного комплекса «Дорога памяти» в Кубинке в рамках проекта «Кинопарк» начинаются в 21:30 в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Вечером в пятницу 23 июля можно увидеть патриотический блокбастер о дивизии генерал-майора Панфилова «28 панфиловцев» и драму «Молодая гвардия».

В субботу, 24 июля, в кинотеатре покажут документальный фильм о покорении альпинистами главной горной вершины мира «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».

25 июля зрителей ждут историческая фантазия о путешествии танка Т-34 по России «Танки» и комедия о военных летчиках «Небесный тихоход».

Подробнее ознакомиться с репертуаром «Кинопарка» можно на афишах проекта и в социальных сетях комплекса. Организаторы напоминают, что во время показа необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.