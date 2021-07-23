РИАМО - 23 июл. Зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин представил экологическую стратегию Московской области. Она основана на улучшении показателей по четырем компонентам: вода, воздух, земля и биологическое разнообразие. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«По каждому направлению мы установили целевые показатели. Например, в сфере охраны атмосферного воздуха рассчитываем к 2023 году уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 10%, это даст сокращение более чем на 40 тысяч тонн. Что касается выбросов парниковых газов, наш ориентир – сокращение выбросов на 20% к концу 2025 года», — сказал Разин.

Он добавил, что после 2022 года планируется на 10% сократить сбросы в водные объекты. Кроме того, планируется очистить 100 водоемов: 22 пруда – в этом году, 141 км рек – за 3 года.

В Подмосковье также активизировалась работа по выявлению и ликвидации незаконных свалок. В 2020 году ликвидировали около 5 тыс. свалок, сейчас их осталось 254. К 2024 году свалки планируют полностью ликвидировать.

Разин отметил, что главной причиной образования свалок являются нарушения правил обращения со строительными отходами. Каждый год образуется не меньше 50 млн кубометров таких отходов. Сейчас в Подмосковье создана прозрачная система обращения с отходами. В нее вовлечены отходообразователи, переработчики, перевозчики. С 1 июня нельзя перевозить строительный мусор без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Существует единый стандарт обращения со строительными отходами.

Что касается биологического разнообразия, то в Московской области созданы 258 особо охраняемых природных территорий. До 2026 года планируется увеличить суммарную площадь особо охраняемых территорий на 78 тыс. га.

Идет работа по сохранению редких видов: в 2018 году из Красной книги Подмосковья исключили 146 видов фауны и флоры, среди которых желтогорлая мышь, белоспинный дятел, бабочка-махаон, рыба берш и множество видов растений и насекомых.