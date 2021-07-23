РИАМО - 23 июл. Тренером сборной России по футболу назначили заслуженного мастера спорта России Валерия Карпина, сообщает «Вечерняя Москва».

Контракт сначала будет действовать до 31 декабря 2021 года, будет возможность продления. В это время 52-летний Карпин будет одновременно работать в сборной и в ФК «Ростов».

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России», — сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он отметил, что Карпин получил богатый тренерский опыт в клубе «Ростов». Сам тренер поблагодарил РФС и назвал этот этап в своей карьере «ответственным и интересным».

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — отметил Карпин.

8 июля Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной России. Под его руководством футболисты прошли в четверть финал домашнего чемпионата мира. На Евро-2020 команда выбыла в групповом этапе и показала плохую игру.