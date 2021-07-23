РИАМО - 23 июл. Обыденные предметы гардероба могут навредить здоровью, некоторые материалы могут содержать токсичные вещества, вызывать аллергию, а ношение ряда фасонов одежды и обуви может привести к серьезным заболеваниям, сообщает Nation News.

По результатам исследования Роскачества токсичные вещества обнаружили в женском нижнем белье одной из марок. Однако опасным может быть не только белье: колготки и носки из 100% синтетики провоцируют аллергию, грибковые и другие серьезные кожные недуги. Такие вещи не дают коже дышать и усиливают потоотделение, способствуя росту бактерий.

То, из какого материала сделана вещь, влияет на безопасность ее ношения. Так, нейлон, акрил, полиэстер не пропускают воздух и влагу, одежда из таких тканей «не дышит». Вместе с тем в их составе присутствуют формальдегиды и п-фенилендиамины.

Навредить могут и слишком узкие брюки - скинни, они нарушают кровообращение конечностей, что может привести к проблемам с мышцами и сосудами. Не стоит забывать и про обувь на очень высоком каблуке. В туфлях на шпильке можно не только подвернуть или сломать ногу, но и заработать боль в мышцах голени.

Опасными могут оказаться и сумки с ремнем через плечо: они создают неравномерную нагрузку на позвоночник, что впоследствии может способствовать его искривлению. А солнцезащитные очки, которые многие носят вечером, в транспорте и помещениях с искусственным освещением, могут вызвать проблемы со зрением. Слабый свет и темные линзы создают напряжение в глазах, из-за чего происходит рост внутриглазного давления. Это увеличивает риск развития катаракты.