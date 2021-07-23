РИАМО - 23 июл. В рамках национального проекта «Образование» завершены монолитные работы в строящемся первом кампусе для проживания учащихся гимназии имени Е.М. Примакова в Раздорах Одинцовского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В первом кампусе для учащихся монолитные работы завершены, ведутся работы по устройству внутренних перегородок. Во втором и третьем кампусах продолжаются монолитные работы на уровне 3 этажа, в четвертом – выполняется устройство парапета кровли. <...> Все работы в графике», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, на новом стадионе рабочие готовят основание поля и устанавливают металлоконструкции трибун. Для учебного корпуса сейчас подготавливают котлован, а в общежитии для преподавателей ведется подготовка фундаментной плиты. Всего на объекте задействовано около 170 рабочих и 15 единиц техники.

На базе гимназии им. Е.М. Примакова в Раздорах планируют создать гуманитарный кластер. Учебные блоки будут разбиты по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».

Спортивное ядро, котельную и первый кампус планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Еще три кампуса будут готовы в июне 2022 года, а учебный корпус и хостел для преподавателей - в сентябре 2023 года.