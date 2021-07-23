РИАМО - 23 июл. Больше всего запросов на сервисе «Яндекс.Недвижимость» по аренде загородного дома на месяц и более пришлось на Одинцовский городской округ Подмосковья, сообщает РИА Недвижимость.

На втором месте по популярности на долгосрочную аренду находится Раменский округ - 12% опрошенных, третьей стала Истра - 11%.

При этом для посуточной аренды дома выбирают Балашиху 20% опрошенных, 15% - Одинцовский округ, 11% - Мытищи.

По количеству предложений в обоих категориях лидирует Одинцовский округ. В Истре предложений почти в 2 раза меньше.

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Недвижимость» отметили, что Одинцовский округ стал одним из самых престижных направлений Подмосковья. Множество домов тут построено изначально под аренду, в отличие от «дачных» направлений: северо-востока, востока и юго-востока региона.

Цены на долгосрочную аренду загородной недвижимости выросли на 16% с начала года. При этом стоимость посуточной аренды почти не изменилась и составляет в среднем 15 тыс. рублей.