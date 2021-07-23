РИАМО - 23 июл. С 25 июля по 1 сентября на платном Северном обходе Одинцова в Подмосковье проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Асфальт будут ремонтировать в основном тогда, когда трасса будет наименее загружена.

На информационных табло компании-оператора платной дороги АО «Новое качество дорог» будет размещена актуальная информация о местах и датах ремонта.

Водителей призывают заранее планировать свои поездки.