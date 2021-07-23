РИАМО - 23 июл. Ученики Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном Матвей Князев и Денис Исмагилов завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, участие в конкурсе приняли школьники из 76 стран мира.

Всего российская сборная получила 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. Трое из них из Москвы.

Ранее три школьника из Подмосковья завоевали золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике.