РИАМО – 24 июл. В субботу будут закрыты для посетителей Мавзолей В.И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Ограничения вводятся из-за мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

Как уточняется на сайте Минобороны России, более 200 выпускников училища получат нагрудные знаки и дипломы. В конце мероприятия они пройдут маршем по Красной площади.

Кроме того, в рамках мероприятия в Александровском саду возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата. Состоится также церемония прощания с Боевым знаменем училища.

В мероприятии примут участие ветераны, представители министерства обороны РФ, Главного командования Сухопутных войск, родственники военнослужащих.​