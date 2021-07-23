РИАМО - 23 июл. Москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин получили 3 золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Они соревновались с участниками из 76 стран, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Еще один триумф на счету наших школьников. Москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин завоевали 3 золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Поздравляю вас, ребята!» - написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, их конкурентами были участники из 76 стран.

В начале июля двое московских школьников завоевали золотые медали на 3-й Международной олимпиаде по информатике.