РИАМО - 23 июл. Краснокнижные ушастые совы попали в кадр в природно-историческом парке «Москворецкий» на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На фотографии видно сразу 3 совят. По возрасту им не меньше 2 месяцев. В таком возрасте они только учатся охотиться и нуждаются в заботе родителей.

Селятся совы чаще всего на опушках хвойного леса, но могут жить и в парках в гнездах, которые оставили вороны. Хищные совы питаются мышами, но не брезгуют и насекомыми.

Ушастая сова и еще 6 видов сов занесены в Красную книгу Москвы. Всего в Москве 569 видов животных под охраной. Их существование в городе берегут.