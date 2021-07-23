РИАМО - 23 июл. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Раменском городском округе построили 13 км новых безопасных тротуаров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Первый тротуар появился на участке Центральной улицы, которая является частью высокоинтенсивного Егорьевского шоссе. Жители деревень Обухово и Трошково, сел Гжель и Речицы теперь могут безопасно дойти до остановок «Поворот на станцию Гжель» и «Обухово».

Другая пешеходная дорожка появилась на участке дороги Раменское – ст. Бронницы – ММК. Жители поселка Дружба, деревни Кузнецово и села Малышево по новым тротуарам могут дойти до станции Бронницы и остановки «Поселок Дружба».

Еще один тротуар проложили от Советской улицы до улицы Праволинейной на участке дороги Москва – Жуковский – аэропорт Быково. Жители поселка Быково могут дойти до остановки «Аэропорт Быково» и станции Быково.

Оценить качество тротуаров и ознакомиться с программой строительства на следующий год можно на портале «Добродел».