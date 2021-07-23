РИАМО - 23 июл. В летний сезон до подмосковных пляжей, рек и озер можно добраться на общественном транспорте, более 200 маршрутов «Мострансавто» проходят вблизи популярных водоемов Московской области, сообщает пресс-служба компании.

«Пляжные» маршруты обслуживают различные филиалы предприятия, в том числе МАП №4 города Раменское, МАП №6 города Одинцово и МАП №10 Королева.

Больше всего маршрутов до пляжей (свыше 50) в МАП №11 Балашихи, на втором месте по их количеству — МАП №2 Коломны (более 40), третьим стал МАП №8 города Химки (почти 30).

Например, 14 маршрутов помогут пассажирам добраться до пляжа в парке «Пехорка», 12 довезут до Бельского озера, и еще столько же – до пляжной зоны на реке Сестре в Сестрорецком парке.

Пассажирам, направляющимся на отдых у воды, необходимо помнить, что транспортировка пляжных аксессуаров и принадлежностей осуществляется согласно общим правилам перевозки багажа, а проезд в автобусах возможен исключительно в защитной маске или респираторе.

В городском сообщении стоимость перевозки снаряжения составляет 37 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 37 руб., от 25 до 50 км включительно — 74 руб., более 50 км — 111 руб. Водитель может отказать в провозе багажа, если багаж препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса.