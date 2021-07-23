РИАМО - 23 июл. Средняя зарплата соцработников в Подмосковье увеличилась на 35% с 2016 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что одна из задач, стоявших перед депутатами VI созыва, – поддержка работников социальной сферы.

В настоящее время в Подмосковье в системе социальной защиты населения трудится более 18,9 тыс. человек. Средняя заработная плата соцработников за 2020 год составила 56 тыс. рублей. В 2016 году она составляла в среднем 35,5 тыс. рублей.

За последние 5 лет профессиональный уровень работников соцзащиты возрос многократно. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Московской области» присвоено 56 специалистам отрасли.

В Подмосковье меры социальной поддержки получают более 2,4 млн человек, то есть почти каждый третий житель нуждается в труде работников социальной защиты.