РИАМО - 23 июл. Пандемия коронавируса спровоцировала роста числа разводов в РФ в первые 5 месяцев 2021 года. Предполагается, что решающим фактором стало не длительное нахождение семей в полном составе в одном помещении, а техническая невозможность регистрации расставания, сообщает «Вечерняя Москва».

«Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в 4 раза меньше, чем в апреле позапрошлого. В период самоизоляции многие ЗАГСы временно прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы», — сказал профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

По его словам, теперь в России регистрируют разводы, которые «накопились» за время пандемии.

Для крепких семей вынужденное времяпрепровождения дома стало преимуществом: изоляция сплотила их еще сильнее. Непрочные семьи, в которых супруги и до пандемии не ладили друг с другом, напротив, оказались более уязвимы к фатальным изменениям, считает Синельников.

Он добавил, что в современном обществе сильно изменилось отношение к разводу. Теперь он в большинстве случаев не считается аморальным поступком, как это было раньше.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по темпам вакцинации от Covid‑19. В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации.

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.