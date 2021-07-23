РИАМО - 23 июл. Московская область оказалась в числе регионов-лидеров в России по темпам вакцинации от коронавируса. Подмосковье занимает второе место по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы полностью развернули вакцинальную сеть для достижения, в том числе коллективного иммунитета на уровне 80%, по Вашему поручению. Наиболее высокие результаты по вакцинации - Чеченская республика, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область, Краснодарский край и другие», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время доклада председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на Координационном совете при правительстве РФ.

Подмосковье занимает второе место по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины. Первую дозу получило более трети населения, полностью прошел вакцинацию каждый пятый.

«Активно идет запись, вакцинация – мы в лидерах. Был ажиотаж, в основном в торговых центрах. Мы усиливали бригады, вынуждены были терапевтов из поликлиник снимать и отправлять в ТЦ. Сейчас ажиотажа нет, делаем 75-80 тыс. прививок в сутки. Койки у нас освобождаются 4-ю неделю подряд. С 1 августа мы закрываем «Патриот» (коронавирусный госпиталь - ред.). Спасибо министерству обороны, врачам, которые приехали к нам», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации. Записаться в медучреждения можно в регистратуре, на федеральном портале госуслуг, на региональном портале госуслуг, по телефону «122». Сделать прививку в торговых центрах, СНТ и МФЦ можно без записи. Региональные пункты вакцинации можно посмотреть на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru.

«Благодаря желанию наших жителей защитить себя от этой инфекции в Подмосковье очень высокие темпы вакцинации. Мы уже привили более 2,6 млн человек. Чтобы поощрить наших жителей, вновь разыграем 1-комнатную квартиру среди вакцинировавшихся. Результаты будут известны уже 1 августа», — рассказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по темпам вакцинации от Covid‑19. В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации.

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.