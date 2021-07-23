РИАМО - 23 июл. Московская область оказалась в числе регионов-лидеров в России по темпам вакцинации от коронавируса. Подмосковье занимает второе место по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
Подмосковье занимает второе место по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины. Первую дозу получило более трети населения, полностью прошел вакцинацию каждый пятый.
«Активно идет запись, вакцинация – мы в лидерах. Был ажиотаж, в основном в торговых центрах. Мы усиливали бригады, вынуждены были терапевтов из поликлиник снимать и отправлять в ТЦ. Сейчас ажиотажа нет, делаем 75-80 тыс. прививок в сутки. Койки у нас освобождаются 4-ю неделю подряд. С 1 августа мы закрываем «Патриот» (коронавирусный госпиталь - ред.). Спасибо министерству обороны, врачам, которые приехали к нам», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации. Записаться в медучреждения можно в регистратуре, на федеральном портале госуслуг, на региональном портале госуслуг, по телефону «122». Сделать прививку в торговых центрах, СНТ и МФЦ можно без записи. Региональные пункты вакцинации можно посмотреть на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru.
«Благодаря желанию наших жителей защитить себя от этой инфекции в Подмосковье очень высокие темпы вакцинации. Мы уже привили более 2,6 млн человек. Чтобы поощрить наших жителей, вновь разыграем 1-комнатную квартиру среди вакцинировавшихся. Результаты будут известны уже 1 августа», — рассказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
23 ИЮЛЯ
- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по темпам вакцинации от Covid‑19. В регионе для удобства жителей работает около 370 пунктов вакцинации.
- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.
- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:
- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».
- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.
- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.
- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.
- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии