РИАМО - 23 июл. Врачи Раменского центра материнства и детства приняли десятые роды у 42-летней пациентки, родилась девочка весом 3680 г и ростом 54 см, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Я всегда хотела 1-2 детей, как у всех. Если встречала семьи с 4-5 малышами, всегда поражалась, как они справляются? Когда родила второго ребенка, узнала, что снова беременна. Это был переломный момент в нашей жизни. Я поняла, что у меня замечательный муж, который меня невероятно поддерживает, и вместе мы справимся! Чем больше детей, тем больше любви, а не проблем», - сказала счастливая женщина.

Всех детей (6 мальчиков и 4 девочек) она родила в Подмосковье. Семерых - в Орехово-Зуеве, где семья жила раньше, а троих - в Раменском округе, после того, как многодетная семья получила жилье.

«Конечно, в данном случае мама уже сама прекрасно ориентируется во всем, знает все тонкости и нюансы успешных родов. Тем не менее, она очень внимательно слушала докторов. Так что роды прошли замечательно. Приятно, что мама к нам хочет вернуться снова», - сказал заведующий центром Борис Марченко.

Раменскому центру материнства и детства почти 4 года, за все это время здесь родились более 13 тыс. детей.

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