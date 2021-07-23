РИАМО - 23 июл. Согласован архитектурный облик будущего торгового комплекса площадью 1,4 тыс. кв. м на Уездной улице подмосковного Чехова, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Применение в фасадном решении фактурного облицовочного кирпича и декоративных элементов дает возможность авторам создать интересный образ в контексте стилистических решений окружающей застройки», - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Здание будет иметь угловую форму и переменную этажность с максимальной высотой до 9 м. На первом этаже планируют разместить торговые помещения, а на втором - служебные.

Рядом с ТЦ проведут благоустройство, сделают парковки, проезды, тротуары и озеленят территорию. Проектировщик - ООО «Леко-Проект».