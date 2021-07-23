РИАМО - 23 июл. Правительство РФ выделило 4,7 млрд рублей из федерального бюджета на создание клинического центра ионной терапии при институте физики высоких энергий в подмосковном Протвине, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Из этой суммы 3,5 млрд рублей направят на изготовление, сборку и установку высокотехнологичного оборудования, а 143 млн – на проектные работы.

Кроме того, деньги пойдут на реконструкцию здания, где разместят аппараты. Центр будет принимать пациентов с онкологическими заболеваниями широкого спектра. В лечении будут использовать новейшую методику лучевой терапии.

«Открытие клинического центра ионной терапии запланировано на 2025 год. Это будет весомый вклад в развитие как региональной, так и федеральной ядерной медицины. Мы сделаем еще один шаг к повышению качества предоставления необходимой помощи онкобольным», – отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.

Он добавил, что этой сфере в регионе уделяют особое внимание. Например, на территории области разворачивают специализированные подразделения – Центры амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их уже 14, а к концу года будет 18.

Клинический центр ионной терапии станет одним из инновационных центров ядерной медицины страны. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на их создание более 6,5 млрд рублей.