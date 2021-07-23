РИАМО - 23 июл. На вторую половину 2021 года в Луховицах утверждены новые тарифы за коммунальные услуги, в результате плата за услуги ЖКХ снизится почти у 600 жителей округа, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Это коснется жителей улиц Тимирязевской и Первомайской. Тариф на тепло с 1 июля 2021 года для них снизился с 2614,15 руб./Гкал до 2070,56 руб./Гкал. Ежемесячный платеж, по нормативам для стандартной квартиры площадью 54 кв. м и семьи из 3 человек, уменьшился в среднем более чем на 700 рублей в месяц.

Снижение произошло благодаря оптимизации затрат ресурсоснабжающей организацией, а также повышению качества экспертизы тарифных дел в рамках цифровизации тарифного регулирования Московской области.

В среднем рост платы за коммунальные услуги в Подмосковье составил 3,3%. Это ниже уровня инфляции и ниже уровня, заданного на 2021 год для Подмосковья правительством РФ. Снижение или «заморозка» тарифов коснулись 700 тыс. жителей региона.