РИАМО - 23 июл. Строительство школы на 550 мест завершается в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа. Работы на объекте выполнены на 98%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В настоящее время завершаются отделочные работы и благоустройство пришкольной территории, идет сборка мебели, устанавливается оборудование. Также в здании проводятся испытания инженерных систем и ведутся пусконаладочные работы.

«Завершить все работы планируется к августу, чтобы 1 сентября новая школа смогла принять своих первых учеников», - сказал министр Стройкомплекса региона Владимир Локтев.

По проекту, в новой 3-этажной школе общей площадью около 9,2 тыс. кв. м разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, столовая, медпункт, библиотечный центр, спортивный и актовый залы, а также необходимые административные и вспомогательные помещения.

На территории будут обустроены спортивная площадка и зоны отдыха.

Объект возводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на бюджетные средства.