РИАМО - 23 июл. К 2030 году в Химках станет на 174 га больше парков, скверов и других «зеленых» зон. Все эти территории объединят и проложат между ними веломаршрут, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только за последние 6 лет «зеленая» зона Химок выросла более чем в два раза: c 47 до 104,2 гектара. Парки, скверы и просто благоустроенные территории ожидаемо очень популярны у жителей», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что к 2030 году в Химках этих территорий станет больше еще на 174 га. Губернатор отметил, что там большой потенциал развития. Стоит цель объединить «зеленые» зоны, проложить между ними веломаршрут, благоустроить набережные и продолжить создание безбарьерной среды.

«Для экономики это тоже новые точки роста. План по Химкам есть, сроки обозначены. Перемены рядом», — подчеркнул губернатор.

Ранее зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сообщил, что работа по определению «зеленых» зон в Подмосковье позволит контролировать строительство в тех местах, которые стали для людей зонами отдыха. Было предложено более 2,7 тыс. таких «зеленых» зон. Они будут изучены вместе с администрациями муниципалитетов. После отбора эти территории занесут в Региональную геоинформационную систему Московской области.