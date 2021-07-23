РИАМО - 23 июл. 20 компенсационных автобусов назначили вдоль Киевского направления Московской железной дороги 24 июля, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

С 01:35 до 21:35 24 июля будут закрыты 1 и 3 пути на ж/д станции Лесной городок и 1 путь на участке Внуково – Толстопальцево в связи с переключением 3 пути на новую ось.

По маршруту Киевский вокзал – Нара в 09:20 и 12:10 от автобусной остановки 454 автобуса у Киевского вокзала будет отправляться автобус с остановками по требованию.

По обратному пути автобус будет отправляться в 19:00 от автобусной остановки «Нара».

В 19:50 от автобусной остановки 454 автобуса у Киевского вокзала будет отправляться автобус по маршруту Киевский вокзал – Нара.

По маршруту Солнечная – Апрелевка в 13:40 от автобусной остановки «Станция Солнечная» на ул. Попутной также будет запущен автобус.