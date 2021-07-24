РИАМО – 24 июл. Несмотря на то, что форматы торговли за последние полтора года изменились, обороты стабильно растут, а в структуре занятости работники отрасли в 2019-2020 годах составили почти 1/5 от всех занятых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году в сфере торговли работали почти 1,5 млн человек, в процентном соотношении это около 19% от общего количества рабочих мест в городе. Из них более половины было занято в оптовом сегменте, 40,3% - в розничной торговле, 6,6% - в торговле автотранспортом», — сказал Ефимов.

Он добавил, что существенную долю торговля занимает в структуре потребительских расходов: по итогам 2020-го на торговые операции приходилось 46% общей суммы кассовых операций, общий оборот предприятий торговли составил 4,86 трлн руб.

По обороту розничной торговли в расчете на душу населения столица занимает 1 место среди регионов РФ.

«В 2021 году отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановительного роста. За первое полугодие текущего года накопительный оборот торговых предприятий, по данным ККТ, составил порядка 3 трлн рублей, что на 40% выше показателей аналогичного периода 2020 года. При этом оборот продовольственной торговли вырос на 13%, непродовольственными товарами – на 47%, торговли автотранспортом, включая запчасти и комплектующие, – на 59%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.