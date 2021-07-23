РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. На текущей неделе на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщается на сайте администрации горокруга.

Основная задача мероприятия - профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов и водителей транспортных средств при проезде пешеходных переходов.

Госавтоинспекция еще раз напоминает пешеходам, что проезжую часть им следует переходить только в предусмотренных для этого местах, при этом предварительно убедившись в остановке двигавшихся по дороге транспортных средств.

Водителям рекомендуется при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу всегда снижать скорость и быть готовым к полной остановке автомобиля, если вдруг поздно заметят пешехода, который уже двигается по проезжей части. Особенно необходимо быть предельно внимательным и осторожным в местах, где установлены дорожные знаки «Дети».

Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах предусмотрена в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Штраф также предусмотрен и для пешеходов, которые нарушают ПДД, он составляет 500 рублей.