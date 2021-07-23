РИАМО - 23 июл. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с компанией METRO Cash & Carry провели встречу с 30 локальными товаропроизводителями региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«В мероприятии приняли участие более 30 поставщиков Московской области. Производители и фермеры в рамках встречи смогли обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции и условия работы. Также они получили контакты менеджеров торговой сети и ссылку на ресурс для размещения коммерческих предложений. Представители торговой сети представили коммерческую политику компании, планы на будущее», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Сотрудники торговой сети рассказали об условиях сотрудничества с производителями продукции, требованиях к закупаемому товару и условиях поставки, провели индивидуальные переговоры для потенциальных поставщиков.

Участникам конференции была представлена презентация об осуществляемых мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данные мероприятия проводятся для реализации государственной политики по развитию предпринимательства в Московской области, увеличения доли представленности подмосковных товаров на полках торговых сетей, ориентации населения на потребление продуктов питания, производимых в Подмосковье.