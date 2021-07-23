РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В городском округе Мытищи на территории нового сквера по улице Юбилейной высадили порядка 30 деревьев, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

15 июля стартовал Всероссийский марафон народных инициатив «Дни зеленых действий». В рамках марафона в Мытищах высадили деревья в сквере у дома 39 корп. 2 по улице Юбилейной. Участие в экологической акции приняли депутаты округа, активные жители и молодежь.

«Вместе с жителями этим проектом мы занимались порядка 4 лет, жители просили организовать сквер, раньше здесь была автомобильная стоянка. Администрацией были проведены все необходимые процедуры: демонтаж стоянки, выполнено проектирование сквера, согласовано с жителями. Решили сделать сквер современным с дополнительными спортивными элементами, чтобы наши жители могли полноценно заниматься спортом», - сказал депутат Юрий Гончарук.

«Дни зеленых действий» направлены на консолидацию усилий волонтеров и широкой общественности вокруг темы экологии в стране в целом и в каждом из регионов.

«У нас продолжается волонтерская деятельность - мы продолжаем помогать жителям с адресной помощью, проводим волонтерские акции и мероприятия, мониторинги по ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах. Активно участвуем в экологических акциях», - сказала волонтер Алла Сукаленко.

«Дни зеленых действий» - проект для каждого, в нем может принять участие любой желающий. Всего в этом сквере было высажено порядка 30 саженцев березы, яблони, черемухи, липы и сирени.

«Сегодня мы видим прекрасный сквер, который понравится не только жителям нашего района, но и другим мытищинцам, которые здесь совершают прогулки каждый день. Место нужное и полезное. Мы давно хотели организовать здесь сквер. Благодарны, что наши просьбы услышаны, и сквер почти готов радовать нас жителей ежедневно», - добавила председатель совета дома 39 корп. 2 улицы Юбилейной Татьяна Сотова.