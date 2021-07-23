РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. Многофункциональный игровой комплекс установили на детской площадке на улице Лесные поляны, 3 в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, благоустройство двора провели по программе губернатора Подмосковья, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Современный игровой комплекс подходит для детей различного возраста. На всей территории игровой зоны положили современное резиновое покрытие.

Также в нормативное состояние привели пешеходные дорожки, установили новое освещение и лавочки. Благоустройство прилегающих территорий произведут до 20 сентября.

По программе «Формирование современной комфортной городской среды» в Балашихе в нынешнем году благоустроят еще 19 дворов, 4 из которых по программе губернатора Подмосковья.

Комплекс мероприятий включает в себя приведение в нормативное состояние пешеходных коммуникаций, проездов, автостоянок, элементов озеленения и освещения. Устройство контейнерных площадок, установку урн и лавочек, а также установку детской площадки на травмобезопасном покрытии. Работы по благоустройству начнутся в августе.