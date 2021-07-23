РИАМО - 23 июл. На данный момент для купания в столице открыто 7 зон отдыха, в городе в течение летнего сезона осуществляется контроль за пляжами на соответствие требованиям санитарного законодательства, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На данный момент можно купаться в озере Мещерском (ЗАО), Большом городском пруду (ЗелАО), озере Черном (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО), озере Белом (ВАО), Путяевском пруду (ВАО), Большом Садовом пруду (САО, на надзоре ФМБА).

В начале сезона были приняты в эксплуатацию 9 зон отдыха для купания и 42 зоны без купания.

Ранее из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно запрещено купание в зонах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» (СЗАО), установлены знаки о запрете купания.

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