РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В городском округе Мытищи 1 389 заявлений на газификацию от собственников передали в «Мособлгаз», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Азаров еженедельно проводит оперативный муниципальный штаб по реализации президентского проекта «Социальная газификация». Он держит на контроле обеспечение подвода газа в газифицированных населенных пунктах на территории Мытищ.

Как отметил Азаров, это уже шестая рабочая встреча в рамках штаба с представителями филиалов «Север» и «Северо-Запад» АО «Мособлгаз». По сведениям АО «Мособлгаз», на территории округа в населенных пунктах, где уже имеется источник газоснабжения, находится 2 648 негазифицированных домовладений.

Он уточнил, что в целях доведения информации до населения о программе социальной газификации в настоящее время проведены встречи в 86 населенных пунктах, где уже имеется источник газоснабжения. Во встречах приняли участие 1 088 жителей.

Азаров добавил, что по итогам встреч составлены протоколы и собраны реестры с контактными данными жителей для передачи в АО «Мособлгаз». 1 389 заявлений от собственников принято территориальными управлениями. Они также переданы в «Мособлгаз».