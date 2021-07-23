РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты в рамках объявленного конкурса палисадников «Мытищинская палитра» объехала часть конкурсантов, сообщается в Instagram-аккаунте окружной палаты.

Члены жюри из состава комиссии оценили палисадники на улице Белобородова 2Г, улице Юбилейная - дома 11, 11 корпус 1, 13, 15, на улице Летная дом 18 корпус 5.

«Буйство красок, разнообразие цветовых композиций, креативные решения в части создания ландшафтных композиций приятно поразили членов комиссии. В создание палисадников вложен большой труд жителей», - сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.

Члены комиссии отметили, что все представленные на конкурс палисадники достойны стать победителями. Конкурс продлится до конца лета, комиссия посетит всех номинантов и общим решением жюри определит победителей.