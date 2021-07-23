РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В городском округе Мытищи 248 из 317 объектов улично-дорожной сети работают с нарушением земельно-имущественного законодательства и Градостроительного кодекса, сообщается на сайте администрации горокруга.

Такие цифры были озвучены на совещании рабочей группы по вопросу соответствия размещения объектов улично-дорожной сети. Среди объектов присутствуют многочисленные автосервисы, автомойки и пункты шиномонтажа.

«Основное нарушение – неправильное использование земельного участка по виду разрешения. У каждой категории использования земельного участка свой налог, свои требования. Но в большинстве случаев та же автомойка может быть оформлена как магазин или вообще как садовый участок», – сказал заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Игорь Чеботарь.

Правительством Московской области даны четкие указания о приведении в соответствие законодательству всех объектов, осуществляющих данную деятельность. Ведь кроме неуплаты налогов стихийные автосервисы доставляют неудобства жителям, проживающим рядом с ними. Работы там ведутся кустарным образом без соблюдения санитарных и экологических норм, требований безопасности.

«До конца текущего года мы должны определить все подобные точки. Пока в наших полномочиях только выдача уведомлений. Но с созданием рабочей группы подключаются и контролирующие органы, которые будут выносить недобросовестным предпринимателям уже штрафные санкции. За текущий год только 6 объектов привели в соответствие с законодательством. Остальных ситуация устраивает. Следовательно, и мы будем подходить к вопросу более жестко», – добавил Чеботарь.

В 2021 году переоформили свои объекты придорожного сервиса два предприятия в деревне Шолохово – на территории ТЦ «Каштановая роща» (ранее оформлено как парковка) и у стадиона «Фортуна» (спортивный объект). В легальное русло перешли также точки на улицах Хлебозаводской 4, Трудовой, 33, Осташковской, 6 и Тарасовской, 2 (Коргашино). По словам экспертов, это капля в море. Но это только первые шаги работы рабочей группы.