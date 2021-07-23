РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в разбое и хищении мобильного телефона у мужчины на улице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 27-летнего местного жителя о том, что около подъезда одного из домов на улице Давыдова неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 24-летнего мужчину, у которого изъяли похищенное имущество.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.