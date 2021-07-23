РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июл. На улице Трудкоммуны в подмосковном Дзержинском обеспечили видеонаблюдение, чтобы пресечь образование несанкционированной свалки мусора, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского.

Жители Дзержинского обратились к куратору от Центра развития региона, министру физической культуры и спорта Подмосковья Роману Терюшкову с жалобой о навалах строительного мусора на улице Трудкоммуны. В результате обращения за данным объектом теперь ведется видеонаблюдение.

Как выяснилось, свалку строительного мусора здесь регулярно устраивали водители грузового транспорта. Неоднократно коммунальщики вывозили горы хлама, но навалы из кирпичей, досок и пыли появлялись вновь.

Теперь несанкционированный сброс мусора на улице Трудкоммуны в подмосковном Дзержинском обязательно попадет в объектив видеокамеры — улица находится в зоне круглосуточного видеоконтроля, так что административного наказания нарушителям отныне не избежать — вплоть до изъятия автотранспортного средства.

«Без системы видеонаблюдения выявить подобных нарушителей проблематично. Было решено установить здесь круглосуточную камеру видеонаблюдения. Устройство подключено к системе «Безопасный регион», вся информация с него будет храниться в течение 30 суток», — отметил Терюшков.