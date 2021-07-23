РИАМО - 23 июл. Объявлен конкурс на строительство детского сада на 80 мест в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на строительство детского сада на 80 мест», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Сад собираются построить на улице Твардовского. Создание объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.