РИАМО - 23 июл. Объявлен конкурс на строительство детского сада на 125 мест в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на строительство детского сада на 125 мест», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Сад собираются строить на улице Энтузиастов. Создание объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство (реконструкция) объектов образования» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Волоколамского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.