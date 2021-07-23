РИАМО - 23 июл. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проверили видеоролик, размещенный в интернете, где за рулем автомобиля находится несовершеннолетний ребенок. Водителя задержали, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

В результате проверки видеозаписи столичные специалисты установили, что данный факт предположительно произошел в Московской области. Информацию оперативно передали ГИБДД региона.

Совместно представители Госавтоинспекций Москвы и области установили личность водителя автомобиля Mercedes, который посадил за руль своего 8-летнего сына, и задержали его.

В отношении мужчины составлен ряд административных материалов за нарушения.

Ранее полиция организовала проверку после публикации бывшим участником «Дома-2» Антоном Гусевым видео, где его 8-летний сын сидит за рулем и управляет машиной на улице.