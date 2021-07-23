РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках сделают более удобный вход в поликлинику на 2-м Покровском проезде, сообщает пресс-служба администрации округа.

К главе Котельников Сергею Жигалкину обратились жители дома №6 на 2-м Покровском проезде, а также члены Штаба гражданских инициатив и Общественной палаты. Они попросили рассмотреть возможность организации входа в поликлинику на 2-м Покровском проезде со стороны Центральной аллеи. Этот вопрос требует профессионального подхода, поэтому точный ответ по планированию еще одного входа находится на рассмотрении.

В ходе встречи Жигалкин поделился с жителями тем, что после ввода в эксплуатацию корпуса 17А здесь организуют подъезд автомобилей скорой помощи за счет переноса забора, который сейчас установлен по периметру этого дома и вплотную прилегает к медицинскому учреждению. Это обеспечит проход жителей к нему с Центральной аллеи. Также обновят и место для колясок, которое находится у входа в поликлинику.

Еще один вопрос, прозвучавший на встрече - монтаж игровых элементов для детей на прилегающей территории корпуса 17А, о которых просили жители. Поскольку на участке расположен подземный паркинг, возможность проводить серьезные работы исключена, при монтаже может быть поврежден слой гидроизоляции. Поэтому здесь будут обустроены пешеходные дорожки и установлены скамейки.