РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. Жителей городского округа Балашиха пригласили поучаствовать в конкурсе видеороликов, который пройдет в рамках фестиваля уличного кино «Взгляд улиц», работы принимают по 10 сентября, сообщается на странице Дома культуры «Саввино» в соцсети «ВКонтакте».

«Взгляд улиц» – фестиваль короткометражного кино, снятого в формате уличного видео. Задача мероприятия – представить зрителям родной город Балашиху под креативным углом, рассказать об интересных местах, событиях, людях, новых именах, режиссерах и креативных группах, которые работают в жанре короткого метра. Организаторы мероприятия – ДК «Саввино» и Молодежный центр «Мы вместе».

«Приглашаем жителей города поддержать наш проект и поучаствовать в кинофестивале! Ждем ваши работы. Ознакомится с правилами и оставить заявку можно на сайте: kino.dksavvino.ru», – говорится в сообщении.

Каждому участнику необходимо до 10 сентября (включительно) ознакомиться с правилами, выполнить задание конкурса и прислать видеоролик.

Участие в фестивале «Взгляд улиц» – уникальная возможность показать свой фильм сотням людей, получить оценку профессионального жюри и независимую оценку зрителей, шанс заявить о себе как о режиссере или талантливом операторе.

Организаторы фестиваля планируют сделать событие ежегодным ярким городским праздником, в программе которого: уличные активности, концерты, мастер-классы от деятелей культуры и искусства, музыкальные акции, образовательные мероприятия и другие события.

Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика продолжительностью от 1 до 3 минут или от 3 до 5 минут – интервью, репортаж, клип и т.д. и номинации.

Номинация «Взгляд улиц» связана с жизнью Балашихи, ее достопримечательностями, памятными местами, жителями, спортивными достижениями и т.д. Номинация «Я могу…» создана для того, чтобы раскрыть и продемонстрировать таланты и достижения жителей.

«Показы широкой публике будут представлены 29 августа, 5 и 12 сентября. А победителей экспертное жюри выберет 12 сентября. Следите за расписанием на сайте и в соцсетях», – добавляется в сообщении.