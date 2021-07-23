РИАМО - 23 июл. С 1 мая по 20 июля на территории Подмосковья выросло число аварий с участием мотоциклистов. В результате этих ДТП погибли 39 человек, что более чем в 2 раза превосходит показатель прошлого года за аналогичный период, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Высокая аварийность мототранспорта на дорогах области сохраняется.

«С начала мотосезона произошло 199 аварий с мотоциклистами, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть участников ДТП получили травмы различной степени тяжести», – рассказал начальник управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области Виктор Щулепников.

Он добавил, что большая часть аварий происходит из-за несоблюдения водителями ПДД, особенно скоростного режима.

Чаще всего погибают и получают травмы в таких ДТП сами мотолюбители. Они не защищены от повреждений даже при минимальной скорости: при 10-20 км/ч вполне можно получить перелом руки или ноги, а отсутствие шлема приводит к черепно-мозговым травмам.

Минтранс Подмосковья напоминает мотоциклистам, что защитную экипировку необходимо надевать в обязательно порядке.

Кроме того, важно быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, а при обгонах и перестроениях учитывать слепую зону автомобилиста.