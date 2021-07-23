РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Жители подмосковного Красногорска могут помочь семьям в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Миллионы детей по всей стране сядут за парты. Но для многодетных, малообеспеченных семей собрать ребенка в школу – сложная задача. В помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Красногорске с 26 июля по 30 августа пройдет благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Принять участие в ней может каждый.

Можно принести детскую одежду, обувь, школьные принадлежности, книги.

«Давайте вместе создадим успешное и счастливое учебное время для наших маленьких красногорцев – поможем подготовится к школе!» – говорится в сообщении.

Пункт сбора находится по адресу: Красногорск, улица Ленина, д. 20, к. 1.